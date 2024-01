Einrichtung in Düsseldorf Kinderschützer künftig rund um die Uhr im Einsatz

Düsseldorf will den Schutz von Kindern weiter verbessern. Dafür steigt die Zahl der Mitarbeiter in der zuständigen Abteilung des Amtes für Soziales und Jugend. Zudem wird die Erreichbarkeit bei einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls auf 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ausgedehnt. „Angesichts der hohen Zahl an Kinderschutz-Meldungen ist ein solcher Ausbau wichtig und notwendig“, sagt Renate Schäfer-Sikora, Leiterin der neu geschaffenen Kinderschutz-Abteilung.