Düsseldorf: Kindern lernen im Haus der kleinen Forscher

Düsseldorf Am Rheinufer erklärten Biologen, warum die Samen bestimmter Pflanzen so gut fliegen können.

Noch etwas ratlos blicken die Kinder im Umweltinfozentrum am Rheinufer drein. Bionik? Nur die wenigsten können zunächst mit diesem komplizierten Wort etwas anfangen. Mit Lego-Technik, wie es einige aus ihren Kinderzimmern kennen, hat es jedenfalls nichts zu tun. Also muss ihnen Petra Moog ein wenig auf die Sprünge helfen. „Bionik ist die Verbindung von Natur und Technik. Dabei geht es um in der Natur beobachtete Abläufe, die der Mensch kopiert oder manchmal sogar verbessert hat.“ Die promovierte Biologin könnte wohl noch viele Vorträge zu dem Thema halten, wäre ihr Publikum nicht eher an praktischen Dingen interessiert.