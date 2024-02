Düsseldorfer Kinderhospiz Berührendes Buch zum Jubiläum des Regenbogenlands

Düsseldorf · „Alles, was bleibt, ist Licht“ heißt das Buch, in dem 16 Autorinnen und Autoren ihre ganz persönlichen Geschichten zu diesem besonderen Haus erzählen. Jetzt wurde es in einer emotionalen Veranstaltung vorgestellt.

18.02.2024 , 14:45 Uhr

Frank Plasberg (v.l.), Ilka und Konstantin Schrimpf und Norbert Hüsson bei der Präsentation des Buches im KAP1. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Dagmar Haas-Pilwat