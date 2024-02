Soziales in Düsseldorf Zu alt für das Regenbogenland

Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland an der Torfbruchstraße feiert 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird am 15. Februar ein „Hoffnungsbuch“ vorgestellt, in dem Betroffene und Angehörige zu Wort kommen, aber auch Gastbeiträge von Persönlichkeiten wie Hendrik Wüst oder Christian Lindner veröffentlicht werden. „Und wir werden am 16. Juni endlich mal wieder einen Tag der offenen Tür haben, coronabedingt der erste seit 2019“, berichtet Geschäftsleiterin Anja Eschweiler. Bereits am 4. März verleihen die Stiftung Kinder- und Jugendhospiz zusammen mit den Düsseldorfer Jonges zudem den Preis für Kindeswohl. Wer ihn bekommt, wird aber noch nicht verraten.