Viele tolle Aktionen zwischen 10 und 17 Uhr Kinderfest auf dem Benrather Marktplatz

Woran erkennt man, dass die Sommerferien nahen? An den Wochenenden knubbeln sich die Feste und Feiern. Auch in der Benrather Fußgängerzone ist am Samstag jede Menge los. Die Aktionsgemeinschaft Groß-Benrath (AGB) lädt am 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr, zu ihrem traditionsreichen Kinderfest auf den Benrather Marktplatz an der Sistenichstraße/Ecke Cäcilienstraße – es ist schon die 32. Auflage.