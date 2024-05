Besonderes Schulfest in Düsseldorf Kinder ziehen in Landestrachten über Schulgelände

Seit über einem Jahr hatte sich das Komitee „Unsere Schulgemeinschaft“ Gedanken darüber gemacht, wie es das Fest gestalten sollte, um die Internationalität deutlich zu machen. Anfangs, so erzählt Southida Lymperopoulos-Nachampassek vom Komitee, hätten sie unterschätzt, wie viele Nationalitäten die Schule beherbergt. Sie waren von so zehn ausgegangen. Dabei ist sie selbst ein Beispiel für die Multi-Kultur des Lycées: Geboren in Paris, Eltern aus Laos, verheiratet mit einem Griechen, mit dem sie sich meist auf Englisch unterhält. „Jetzt leben wir in Düsseldorf, unsere Töchter sprechen fünf Sprachen.“