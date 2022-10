Ferienaktion mit dem Zirkus Zappzarap : Kinder werden zu Artisten

Kinder werden im Zirkus Zappzarap zu Artisten und Akrobaten. Am Samstag gibt es dann im Flinger Broich die große Aufführung vor Publikum. Foto: Anne Orthen (orth)

Flingern Flingern mobil bietet mit dem Zirkus Zappzarap eine Ferienaktion für Kinder und Jugendliche in der Manege. Am Samstag ist die Vorstellung mit den eingeübten Nummern.

Die große Zirkuswelt eröffnet sich in dieser ersten Ferienwoche rund 80 Kindern, die beim Mitmachzirkus Zappzarap für ein paar Tage in ungewohnte Rollen als Akrobaten und Artisten, Zauberer und Clowns schlüpfen. Der Verein Flingern mobil hat diese Art von Ferienbetreuung angeboten.

Auf dem Gelände des ESV Blau-Weiß 1926 im Flinger Broich steht ein echtes Zirkuszelt, mit allem, was dazugehört: Manege, Zirkusränge, Lichtanlage samt Trapez unter einem mit Sternen übersäten Zeltdach. Aufgebaut haben es die Mitarbeiter von Flingern mobil am Tag der Deutschen Einheit unter Anleitung eines Zeltbaumeisters. Und auch das Bauamt der Stadt Düsseldorf war da und hat das Ganze geprüft und abgenommen.

Info Den Zirkus Zappzarap gibt es seit 2005 Zirkus Zappzarap Ist aus Leverkusen und wurde 2005 als zirkuspädagogischer Projektanbieter gegründet. Seitdem tourt er mit Zelt und Team pädagogischer Mitarbeiter durch ganz Europa. Angeboten werden Zirkuserlebnisse für Schulen, Ferien- sowie Freizeiteinrichtungen, aber als sogenanntes Business-Varieté auch für Mitarbeiter-, Führungskräfte von Firmen und als Kundenevents. www.zappzarap.de

Vier Tage lange üben die Kinder ihren Auftritt ein, ehe am Freitag zunächst die Generalprobe ansteht und am Samstag von 12 bis 14 Uhr die große Aufführung vor Publikum. Marcus Königs, beim Verein Flingern mobil Fachbereichsleiter Jugendhilfe und Schule, rechnet mit rund 300 Besucherinnen und Besuchern.

Am Anfang aber waren die Kinder nicht die Akteure in der Manege, sondern selbst die Zuschauer. Denn die 16 Mitarbeiter von Flingern mobil - Übungsleiter, studentische Hilfskräfte, Schulsozialarbeiter sowie Erzieherinnen und Erzieher - hatten die ganze Show schon einmal vorab einstudiert. Erst dann konnten sich die Kinder entscheiden, was sie machen wollten. Sollte es hoch aufs Seil gehen oder als Fakir auf das Nagelbrett und die Scherben? Oder doch lieber auf den großen Ball steigen, wo ein außerordentlicher Gleichgewichtssinn gefragt ist. Das klappt bei Theresa und Sophia schon ziemlich gut. Jedenfalls ist die Trainerin ganz begeistert, fast braucht es keine Hilfestellung mehr.

Dann ist erstmal Pause. Um 12.30 Uhr gibt es stets Mittagessen. Dafür ist ein weiteres großes Zelt aufgebaut mit zahlreichen Bänken und Tischen. Jedes Kind hat hier seinen festen Sitzplatz. Mal gibt es Tortellini, dann Schnitzel mit Kartoffelpüree, Nudeln mit Tomatensauce oder Reis mit Hühnerfrikassee. „Aber natürlich ist auch immer eine Veggie-Variante dabei“, wie Marcus Königs erläutert. Bis 14 Uhr ist dann „Freizeit“, ehe das Training weitergeht.

Aber was ist das schwierigste Genre? Zirkuspädagogin Tamara Ilic aus dem Team von Zappzarap, die zusammen mit ihrem Kollegen Daniel Born die Kinder anleitet, überlegt ein wenig. „Vermutlich ist es doch die Clownerie“, sagt sie dann. Da genüge es nicht, dass man ansonsten der „Klassenclown“ sei. Nein, der Clown müsse ja auf Zuruf lustig sein oder traurig. Aber besonders fordernd sei eben auch die Zauberei. „Beim Auftritt zeigen die Kinder ja meist nur den einen eingeübten Trick. Den sollte man in der Manege möglichst nicht versemmeln“. Aber natürlich sei alles spielerisch angelegt nach dem Motto: „Kannst du nicht, war gestern.“ Und die Kinder fasziniere ja vor allem, dass alles echt sei, dass sich alles professionell anfühle. „Wenn wir die Manege in der Turnhalle einer Schule aufbauen, ohne das Zelt und das Drumherum, dann hat es nur die halbe Magie“, sagt Ilic.

Antonia und Safia, beide elf Jahre alt, haben sich für die Zauberei entschieden. Angeleitet werden sie von „Gandalf“, wie sich ein Mitarbeiter von Flingern mobil nach der Figur aus „Herr der Ringe“ nun nennt. Sie habe schon mal in der Grundschule bei einer Zauber-AG mitgemacht, erzählt Antonia, die jetzt ein Gymnasium besucht, und sie liebe es, die Zuschauer zu „verwirren“. Das soll ihr nun mit einem Zauberbeutel und den magischen Tüchern erneut gelingen. Erst sind diese fest miteinander verknotet – aber wenn sie aus dem Zauberbeutel gezogen werden wieder nicht. Wie geht das? Antonia lächelt wissend, aber natürlich werde sie den Trick nicht verraten, sagt sie.

An anderer Stelle auf dem weitläufigen Gelände übt die ebenfalls elfjährige Nina. Wie alle anderen trainiert auch die Gruppe von Nina zunächst draußen auf dem Platz, bevor bei der Probe in der Manege der Feinschliff erfolgt. Nina hat sich eine Übung mit dem „Poi“ ausgesucht. Das Artistikgerät besteht aus einem Ball, der an einer Schnur gehalten und im Kreis geschwungen wird. In der Manege fluoreszieren die Bänder später im Schwarzlicht. „Ich finde das ganz toll“, sagt Nina. Die Übungen machten einfach Spaß. Aber wie die jungen Zauberinnen Antonia und Safia ist auch sie schon an diesem zweiten Tag ein wenig nervös, wenn sie an den Auftritt vor Publikum denkt. Ja, geben alle zu, ein bisschen Lampenfieber hätten sie schon.