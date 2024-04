Benefiz-Tanzveranstaltungen für Düsseldorfer Kinderträume Kinder tanzen für die Erfüllung von Kinderträumen

Alle Einnahmen der Vorstellung gehen an die Stiftung Düsseldorfer Kinderträume. Gleich in der ersten Vorstellung kamen so 6200 Euro an Spenden für den guten Zweck zusammen. Das freute Alexander Schröder-Frerkes von der Stiftung Düsseldorfer Kinderträume sehr, der die Auftaktvorstellung besuchte: „Das ist euer Verdienst und dafür einen großen Applaus“, sagte er zu den jungen Tänzerinnen. Die Stiftung selbst beschert Kindern schöne Erlebnisse, die sie aus ihrem Alltag holen sollen: „Es sind auch sehr viele Kinder dabei, die aus dem Hospiz kommen.“ Geboten werden Aktionen, die Eltern und Kinder den Alltag vergessen lassen, das kann ein Rundflug sein, die Fahrt mit einem Motorboot auf dem Rhein oder ein Workshop mit Pantomime „Nemo“. 2013 wurde die Stiftung gegründet.