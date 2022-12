Düsseldorfer Sportcheck Kinder nach Pandemie weniger sportlich

Düsseldorf · Die sportmotorischen Tests konnten in diesem Jahr erstmals nach der Pandemie wieder bei den Zweitklässlern in Düsseldorf durchgeführt werden. Dabei lässt sich eine Verschlechterung in allen Teilbereichen erkennen.

02.12.2022, 08:55 Uhr

Kinder sitzen im Sportunterricht auf einer Bank. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd