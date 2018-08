Düsseldorf: Kinder lernen Papier schätzen

Im Umweltinformationszentrum ging es dieses Mal um einen besonders wertvollen Rohstoff.

Nachhaltiger Umgang mit Produkten oder Lebensmitteln ist ein wichtiges Thema, für das am Besten schon die Jüngsten sensibilisiert werden sollten. Neben den Kursangeboten der Verbraucherzentrale hat jetzt auch das Sommerferienprogramm „Haus der kleinen Forscher“ dazu ein passendes Angebot gemacht. Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem Biologie und Physik im Umweltinfozentrum am Rheinufer auf dem Programm standen, befassten sich die Kinder jetzt mit ganz praktischen Themen. Sie lernten unter anderem, was Recycling bedeutet, wieso gerade Papier sich dafür bestens eignet und wie das Benutzen der blauen Mülltonne die Umwelt besser schützen kann.

Dass der Schutz der Bäume essentiell wichtig für die Menschen und ihre Umwelt ist, wird den Sechsjährigen schnell klar. Denn für den wachsenden Bedarf an Papier, Pappbecher und Co. werden immer mehr Bäume weltweit gefällt. Allein in Deutschland verbraucht jeder Bürger an die 150 Kilogramm Papier im Jahr. Der Großteil davon landet zusammen mit dem Restmüll schlicht in der Verbrennungsanlage. Dass die blaue Tonne für die Wiederverwertung also enorm wichtig ist, erfuhren die Kinder anschließend selbst in der Praxis. „Wir gehen den Weg des Papiers von der Tonne bis zum Recycling mit unser eigenen, kleinen Fabrik nach“, gab Westermann-Schutzki die Parole vor. Gemeinsam mit der Umweltberaterin zerkleinerten und weichten die Kinder altes Papier in Wasser ein, um es anschließend in einer pürierten Form wieder abzuschöpfen.