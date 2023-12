Neue Fläche beim TSV Urdenbach Wo Kinder mehr über Insekten lernen

Frank Brenner und Carsten Pütz haben die 1,60 Meter hohe und 32 Zentimeter breite Holz-Unterkunft seinerzeit in der Werkstatt der biologischen Station als Ehrenamtler nach eigens erstellten Plänen zusammengezimmert. In den unzähligen Röhrchen, die anschließend von den Schulkids per Akkuschrauber in die Holzblöcke gebohrt wurden, werden zukünftig verschiedene Insekten ihre Eier ablegen. Aus deren Larven bildet sich der Insektennachwuchs. Nach dem „Auschecken“ sollen sich die Tiere dann auf Blütenpollensuche und Bestäubungstour begeben.