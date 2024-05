Samenbomben und Windspiele auf dem Abenteuerspielplatz Kinder basteln Nachhaltiges am Ökotag in Düsseldorf

Die beiden jungen Mädchen waren begeistert. „Cool, da ist ein Escape-Room. Das müssen wir machen“, riefen sie und rannten los. Kaum waren sie in dem Zimmer, schloss sich eine Tür. Um sich wieder zu „befreien“, mussten sie am Dienstag viele Rätsel zum Thema Nachhaltigkeit lösen. Beispielsweise mussten sie den im Raum verteilten Müll richtig trennen, um sich den Code für ein Zahlenschloss zu verdienen. Wenn es den Teilnehmern gelungen war, alle Aufgaben zu lösen, leuchtete ein im Zimmer stehender Globus – und die Rätselfreunde hatten die Welt gerettet. „Es ist toll, zu sehen, was für einen Spaß die Kinder haben“, sagte Fiona Menne von der evangelischen offenen Jugendarbeit in Benrath. „Am Anfang sind sie oft ein wenig überfordert, aber dann kommen sie immer mehr in einen ,Flow‘ und wissen, wonach sie suchen müssen. Und wenn ich merke, es geht doch mal nicht weiter, dann kann ich ihnen Tipps geben“, ergänzt sie.