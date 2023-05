Landgericht Düsseldorf Eltern verklagen Land wegen Corona-Erkrankung der Kinder

Insgesamt fast vier Wochen habe die Kläger-Familie zwischen April und Mai in Quarantäne verbringen müssen – und sowohl das Elternpaar als auch die Kinder hätten sich mit Corona angesteckt. Und das nur, weil eine Mitschülerin von einem der Kläger-Kinder in der Schule trotz Corona-Symptomen nicht rechtzeitig nach Hause geschickt worden sei, so heißt es in der Klage.