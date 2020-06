Situation beim TSV Urdenbach : Kicken nach Hygieneregeln

Kira Störmer vom TSV Urdenbach bei einer Technik-Übung. Der Verein hat das Training wieder aufgenommen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nach der Corona-Zwangspause hat der TSV Urdenbach sein Fußballtraining wieder aufgenommen. Dabei sind jedoch Auflagen zu erfüllen; geübt wird etwa in Kleingruppen. Einige Spieler verzichten jedoch aus Vorsicht auf die Teilnahme.

Der Ball rollt wieder, endlich – und das nicht allein in den großen Stadien der Profi-Ligen, sondern inzwischen auch auf den Plätzen der Amateure. Aufatmen ist folglich angesagt bei den Freizeitkickern – wie beispielsweise beim TSV Urdenbach. „Wir sind wirklich froh, dass es langsam wieder losgeht“, sagt der Vereinsvorsitzende Friedhelm Gutowski Erleichterung und zeigt sich erleichtert. Sowohl den Urdenbacher Männer- und Frauen- als auch den Nachwuchsteams (außer Bambini) ist es nach wochenlanger Corona-Pause endlich wieder gestattet, sich auf der TSV-Anlage bei Übungseinheiten sportlich zu betätigen – mit Abstand und Vorsicht.

„Alles muss in einem vernünftigen Rahmen bleiben“, mahnt der TSV-Boss und ist sich der enormen Verantwortung bewusst, die Vereine in dieser besonderen Situation zu tragen haben. „Viele Sporttreibende haben Angst, sich zu infizieren“, gibt Gutowski zu bedenken. Zugleich entlaste ein Wiederaufleben des Sportbetriebs insbesondere Eltern, deren Kinder lange genug zu Hause verharren mussten. „Kinder brauchen soziale Kontakte und müssen sich austoben können“, betont Gutowski.

Info Sicherheitsregeln im Amateursport Lockerungen Seit gut einer Woche gelten auch im Sport gelockerte Sicherheitsvorkehrungen. Maßnahmen Sport mit Körperkontakt darf im Freien in Gruppen mit bis zu 30 Menschen stattfinden. Dabei muss der Veranstalter jedoch die Rückverfolgbarkeit aller Teilnehmer, etwa durch Kontaktlisten, gewährleisten.

Da will ihm die elfjährige Keira Störmer nicht widersprechen. „Mir haben vor allem die Freundinnen gefehlt“, sagt die Fünftklässlerin vom Annette-Gymnasium mit Blick auf die lästige Kontaktsperre. Seit einem Jahr kickt sie eifrig in der Urdenbacher U11. Kein Wunder also, dass sie der wöchentlichen Trainingsstunde neuerdings ganz besonders entgegenfiebert. Mama Manuela sieht in der Lockerung ebenfalls das Positive: „In der Gemeinschaft macht Sport einfach viel mehr Spaß als mit einem Übungs-Clip allein zu Hause vor dem Fernseher.“

Für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs haben sich die Urdenbacher mit einem Hygienekonzept vorbereitet, das Fußballabteilungsleiter Matthias Fischbach und Frauentrainer Michael Boll gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen erarbeitet haben.

So wurden beispielsweise für die drei genutzten Fußballfelder separate Ein- und Ausgänge markiert, damit sich die in einer Namensliste festgelegten Trainingsgruppen von anfangs fünf und später zehn Teilnehmern nicht in die Quere kommen konnten. Desinfektionsspender stehen parat. Seit Wochenbeginn ist ein gemeinsames Mannschaftstraining wieder erlaubt. Kabinen und Duschen bleiben jedoch vorerst weiter geschlossen.