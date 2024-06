Künstliche Intelligenz in Düsseldorf 100 Millionen Dollar Wagniskapital für KI-Start-up Cognigy

Riesenerfolg für Cognigy: Das Düsseldorfer Start-up schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Dollar ab. Diese Nachricht gab Cognigy in einer Mitteilung bekannt. „Die Finanzierungsrunde versetzt uns in die Lage, unsere globale Präsenz auszubauen“, sagt Mitgründer und CEO Philipp Heltewig.