Die jecke Zeit rückt näher KG Regenbogen hofft auf schrill-bunte Session

Am Sonntag, 4. Februar, findet der Närrische Frühschoppen ab 11.11 Uhr (Programm ab 13.11 Uhr) im Nähkörbchen, Hafenstraße 11, statt. In Vorfreude auf den Rosenmontag schunkelt sich dann die KG Regenbogen in ihrem Stammlokal, dem „Nähkörbchen“ in der Düsseldorfer Altstadt für das große Finale der Session warm. Der Eintritt ist kostenlos. Am Samstag, 10. Februar, gibt es dann um 17.11 Uhr die besondere Veranstaltung „Tunte Lauf“ in der Nachtresidenz, Bahnstraße 13.