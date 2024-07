Kommen und Gehen in Düsseldorf Handgemachte Kerzen für viele Gelegenheiten

Nach Stationen an der Jahnstraße und in Heerdt ist die Manufaktur nun in Flehe am Krahkampweg angekommen – für Saskia Vierhuf eine Heimkehr, denn sie ist ganz in der Nähe aufgewachsen. In dem rund 90 Quadratmeter großen Ladenlokal werden von einem inzwischen sechsköpfigen Team in Handarbeit Kerzen für viele Anlässe – von Taufe über Kommunion und Konfirmation bis hin zu Hochzeit und Traueranlässen – hergestellt. Kunden sind Einzelhändler und Privatkunden gleichermaßen, der Verkauf erfolgt über den eigenen Onlineshop sowie über die Plattformen „Etsy“ und „Amazon Handmade“.