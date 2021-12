Top-Personalie an Düsseldorfer Uniklinik : Kerkhoff wird Vorsitzender des UKD-Aufsichtsrats

Der Aufsichtstrat der Uniklinik hat einen neuen Vorsitzenden. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Mit dem Präsidenten und Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl bekommt das Düsseldorfer Universitätsklinikum einen führenden Wirtschaftsexperten an die Spitze des Gremiums.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

(semi) Das Düsseldorfer Universitätsklinikum (UKD) bekommt mit Hans Jürgen Kerkhoff einen hochkarätigen Wirtschaftsexperten an die Spitze seines Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Gremiums wählten den 65-Jährigen, der Präsident und Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl sowie Vorsitzender des Stahlinstituts VDEh in Düsseldorf ist, zum Vorsitzenden. Der VDEh ist eine Gemeinschaftsorganisation der deutschen Stahlindustrie, die ihren Schwerpunkt in der technischen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung der Stahltechnologie hat. Kerkhoff folgt auf Uni-Rektorin Anja Steinbeck, die die Vorsitz in den vergangenen Monaten kommissarisch übernommen hatte.

Hans Jürgen Kerkhoff folgt damit auf Uni-Rektorin Anja Steinbeck, die den Posten kommissarisch bekleidet hatte. Foto: Foto: Stahl-Zentrum/Wilfried Meyer

Kerkhoff habe über sein Germanistik- und Philosophie-Studium eine Bindung zum Hochschulstandort Düsseldorf, so das UKD in der Bekanntmachung der Personalie. Er studierte zudem in Cambridge und verbrachte einige berufliche Jahre in Brüssel.