Neujahrsrede zur Lage in Düsseldorf Keller verspricht Klartext zu unangenehmen Themen

Keller nannte Beispiele für Themen, bei denen unangenehme Wahrheiten benannt werden müssten, wo sie gerne verschwiegen würden. „Es wird also zum Beispiel so getan, als könne man eine Transformation hin zu CO 2 -Neutralität einfach so erreichen, ohne, dass jemand sein Verhalten ändern muss“, sagte Keller: „Wenn es dann jedoch an die Umsetzung geht, kommt, oh Wunder, heraus, dass das natürlich nicht funktionieren kann.“ Auch sei versäumt worden darauf hinzuweisen, dass es „natürlich kein Kinderspiel ist, vielen Geflüchteten in unserer Gesellschaft nicht nur ein Obdach zu gewähren, sondern sie richtig in unsere Gesellschaft, in unseren Arbeitsmarkt und in unsere Kultur zu integrieren“. Es brauche Engagement und guten Willen. Natürlich wisse man auch in der Politik nicht immer, welche Auswirkungen eine Entscheidung hat, betonte Keller: „Aber was ich von der Politik fürs Jahr 2024 erwarte, ist: mehr Klartext. Und auch ich werde mich natürlich daran halten und messen lassen.“