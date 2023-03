Klimaproteste in Düsseldorf Oberbürgermeister Keller würde nicht mit Klimaklebern verhandeln

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) plant offenbar keine Verhandlungen mit so genannten Klima-Klebern, wie sie sein Amtskollege aus Hannover geführt hat. Auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion verwies ein Stadtsprecher jetzt auf eine frühere Aussage Kellers, derzufolge zwar das Versammlungsrecht ein hohes Gut sei: „Wird bei der Ausübung dieses Grundrechts jedoch eine Form gewählt, die mit massivem Eingriff in den Straßenverkehr eine Eigen- und Fremdgefährdung in Kauf nimmt, endet mein Verständnis.“ An dieser Haltung habe sich nichts geändert, hieß es dazu.