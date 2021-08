Düsseldorf kämpft weiter : Keller fordert weitere Gespräche über Fotoinstitut

Am Rande des Ehrenhofs befindet sich im Hofgarten ein Betriebshof des Gartenamts. Das Areal ist für das Fotoinstitut reserviert. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Das Treffen in Berlin zum Fotoinstitut hat am Montag ohne Düsseldorfer Beteiligung stattgefunden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters will das Projekt nach der Wahl weiter vorantreiben.