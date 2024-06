Gastronomie in Düsseldorf Nach Rettung: Keller besucht Hofgarten-Terrasse

Gastwirt Michelangelo Palmieri: „Für uns ist das zwar mehr Arbeit. Wir laufen rund 30 Kilometer am Tag, aber es ist eine Bereicherung für den Hofgarten und ganz Düsseldorf.“ Auch der OB sah, was das an Arbeit für den Gastronom ist. Doch das sei es wert. Keller: „Nachdem wir die Terrasse des Casa Palmieri im nördlichen Hofgarten genehmigt haben, konnte ich mich am Wochenende noch einmal selbst davon überzeugen, wie gut sich das Konzept hier einfügt“, sagt er. Und weiter: „Unsere Parks sind für Menschen angelegt und es ist schön zu sehen, dass wir die Aufenthaltsqualität unter Berücksichtigung des Gartendenkmals im Einzelfall so erhöhen können.“ Palmieri hofft jetzt, dass es langsam noch ein paar Grad wärmer wird, sodass die Kunden abends länger draußen sitzen können.