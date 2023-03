Filiale in Düsseldorf Karstadt auf der Schadowstraße soll schließen

Ein Vorbild für einen gelungenen Wandel von einem großen Nutzer zu vielen kleinen sei das ehemalige Kaufhaus Sorge und später Kult an der Flinger Straße in der Altstadt. In Düsseldorfs Innenstadt stünden jetzt jedoch viele Veränderungen in großen Warenhäusern gleichzeitig an: vom Umbau des Carsch-Hauses zum KaDeWe, von einem mehr in Richtung Premiumsegment tendierenden Kaufhof an der Kö, möglichen Veränderungen bei P&C nach der Insolvenz sowie dem Aus für Kaufhof und jetzt Karstadt an der Schadowstraße. „Das muss dann auch alles erst mal funktionieren“, sagt der Immobilienexperte.