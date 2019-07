Erstmals Security im Einsatz : Keine Vorfälle am Wochenende im Düsseldorfer Rheinbad

Keine Vorfälle am Wochenende im Düsseldorfer Rheinbad

Düsseldorf Nach den aggressiven Ausfällen von Badegästen vor einer Woche ist es an diesem Wochenende im Rheinbad in Düsseldorf ruhig geblieben. Erstmals waren dort Sicherheitsleute im Einsatz.

Nach den Vorfällen im Rheinbad am vergangenen Wochenende waren dort am Samstag und Sonntag erstmals Sicherheitskräfte und das Ordnungsamt im Einsatz . Zudem hatte es einen Aufruf zu Randale im Internet gegeben.

Von erneuter Randale war das Rheinbad in Stockum am Samstag jedoch weit entfernt. Bei einem Besuch dort standen zwei Sicherheitsleute vor dem Eingang, dazu drei Kräfte vom Ordnungsamt. Das waren deutlich mehr Menschen, als zu dem Zeitpunkt an der Kasse anstanden.