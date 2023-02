Karneval in Düsseldorf Dank Glasverbot keine Verletzten an Rosenmontag

Polizei, Ordnungsamt und Rettungsdienst haben einen friedlichen Rosenmontagszug begleitet – Zwischenfälle und Verletzte gab es nur wenige. Die Polizei war in diesem Jahr mit so vielen Einsatzkräften vor Ort wie wohl noch nie zuvor, die Rede war von einer fast vierstelligen Zahl. Die Polizisten erteilten Platzverweise an lediglich 23 Personen, beim letzten Rosenmontagszug 2020 waren es noch 40 Fälle. In beiden Jahren mussten vier Personen in Gewahrsam genommen werden. Nach dem Zug war der Einsatz der Polizei aber noch nicht vorbei. Anschließend zog es viele Jecken zum Feiern in die Altstadt – auch dort waren Hunderte Beamte im Einsatz.