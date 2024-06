Maßnahme in Düsseldorf Keine Solaranlage auf dem Bauministerium möglich

Ein paar Meter weiter kann man zudem sehr plastisch sehen, wie unberechenbar eine Sanierungsmaßnahme werden kann: Das alte Düsseldorfer Polizeipräsidium, das direkt an das Ministerium angrenzt, wird einfach nicht fertig. Die Kosten haben sich verdoppelt, liegen bei über 200 Millionen Euro. Das Präsidium wurde 1928 gebaut – nur etwa zehn Jahre vor dem Komplex, in dem heute das Bauministerium sitzt (vorher war dort die Oberfinanzdirektion). Immerhin: Erst vor wenigen Wochen hatte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Solaranlage auf seiner Staatskanzlei am Rhein symbolisch in Betrieb genommen. Zwei weitere Projekte auf Regierungsbauten sind laut BLB in der Mache: Auf dem Wissenschaftsministerium (Neubau an der Völklinger Straße) sollen noch dieses Jahr die letzten zwei von insgesamt drei Solaranlagen installiert werden. Wenn das Familienministerium wieder an der Haroldstraße 4 einziehen kann (auch hier läuft seit Jahren die Sanierung), soll es dort ebenfalls eine Photovoltaikanlage geben. Das Gesundheitsministerium am Fürstenwall hat schon lange Solarzellen. „Auf vielen weiteren Gebäuden in Landeseigentum wie Gerichten, Polizeidienststellen oder Finanzämtern wird zusätzlich sukzessive das Ausbaupotential auf den Bestandsgebäuden erschlossen, um einen signifikanten Beitrag zu den Klimaschutzzielen zu leisten“, so der BLB-Sprecher.