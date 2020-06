Kostenpflichtiger Inhalt: Amtsgericht Düsseldorf : Keine Lust auf Corona-Prozess - Betroffener verschwindet aus Gericht

Der erste Fall eines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen wurde am Mittwoch vor Gericht verhandelt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Oberbilk Eigentlich hatte ein Barkeeper, der wegen Corona-Verstößen in seiner Shisha-Bar in Düsseldorf-Oberbilk zu 4000 Euro Buße verdonnert hatte, auf keinen Fall zahlen wollen. Als er aber sah, wie groß das Interesse am ersten Corona-Fall vor Gericht war, verschwand er lieber schnell.