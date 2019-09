Nach Brand in Düsseldorfer Klinik : Keine Einschränkungen für Patienten im Marienhospital

Düsseldorf In der Nacht zu Dienstag hat es im Marienhospital in Düsseldorf gebrannt. Einschränkungen für Patienten der Klinik gibt es dadurch keine.

Viele Patienten fragen sich nach dem verheerenden Feuer in dem Krankenhaus in Pempelfort, ob es in der Folge zu Problemen bei geplanten Operationen oder Behandlungen in den verschiedenen Einrichtungen des Hauses gibt.