Verkehr in Düsseldorf Verwaltung lehnt Einbahnstraße an Langenfelder Straße ab

In der Bezirksvertretung 9 hatte die CDU beantragt, die Langenfelder Straße bis zur Küppersteger Straße in Wersten zu einer Einbahnstraße mit gegenläufigem Radverkehr umzugestalten. Dort parken Autos auf beiden Straßenseiten, sodass es unmöglich sei, die Straße in beide Fahrtrichtungen zu befahren. Das führe zu Stau, teilweise bis auf das Werstener Feld, und damit auch zu Streit zwischen den einzelnen Fahrern, heißt es zur Begründung. Auswege über den Bürgersteig stellen laut Antragstellern eine Gefahr für Kinder und andere Nutzer der Gehwege dar. Auch Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr kämen nur schwer bis gar nicht durch die enge Straße. Für die Erhaltung der Parkmöglichkeiten könnte deshalb eine Einbahnstraße sinnvoll sein. Der Parkdruck auf die umliegenden Straßen wäre mit einem Wegfall von Parkraum zu hoch.