Weil ihr Hund nicht mitfliegen durfte 82-jährige Düsseldorferin verklagt Reiseunternehmen

Düsseldorf · Mit ihrem Malteser wollte die Frau Urlaub in Bulgarien machen. Doch dann durfte das Tier nicht mit in den Flieger. Was sie nun vor dem Amtsgericht in Düsseldorf von dem Reiseunternehmen fordert.

02.02.2024 , 14:42 Uhr

Für das Fünf-Kilo-Hündchen war laut Klage der Transport bereits bezahlt. Trotzdem durfte der Malteser nicht an Bord des Flugzeugs. Foto: Viktor Gladkov / dpa

Von Wulf Kannegießer