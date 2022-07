Ärger um Lärm in der Paulsmühle : Kein Tempo 80 auf der A 59 in Benrath

Düsseldorf Die A59 ist laut, aber nicht laut genug: Bei einer Messung in der Paulsmühle blieb die Lautstärke der Autobahn knapp unter den Grenzwerten, die ein Tempolimit rechtfertigen würden.

Der Bund hat klar festgelegt, wie laut es an Autobahnen werden darf. Lärm wird in der Einheit Dezibel gemessen. Werden für den Krach auch die besonderen Belastungen bestimmter Schall-Frequenzen für das Ohr berücksichtigt, so wird der Schallpegel in der Einheit Dezibel (A) angegeben. In besonders sensiblen Gebieten – dazu gehören reine Wohngebiete, Krankenhäuser, Schulen, Altenheime – liegt die Grenze für eine Lärmbelästigung bei 70 Dezibel (A) am Tag und bei 60 Dezibel (A) in der Nacht. Ein normales Gespräch, ein laufender Wasserhahn oder ein Rasenmäher in zehn Meter Entfernung erreichen einen ähnlichen Geräuschpegel. Auch wenn das zunächst nach nicht viel klingt: Lärm im Bereich um 80 Dezibel (A) kann bereits zu gesundheitlichen Langzeitschäden führen.