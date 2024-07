Test-Ausweitung Kein Bargeld mehr in Düsseldorfer Bürgerbüros

Die Stadt begründet die Umstellung mit einer Verbesserung der internen Abläufe, da der Betrieb von Bargeldkassen einen hohen organisatorischen Aufwand mit sich bringe. Außerdem werden Sicherheitsrisiken für die Beschäftigten vor Ort angeführt, die hohe Bargeldbestände mit sich bringen können. Indem man nur noch an einem Standort mit Bargeld zahlen könne, bündele man auch Ressourcen, die in den Bürgerbüros an anderer Stelle wieder verfügbar seien. Zudem ist die bargeldlose Zahlung in den Büros schon heute sehr beliebt. Nach Angaben der Stadt werden rund 90 Prozent der Dienstleistungen bargeldlos gezahlt.