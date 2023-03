Jahresempfang des Bürgervereins Kein altersgerechtes Wohnen in Hellerhof

Und so drehten sich bei der Veranstaltung im Johanneshaus der St.-Matthäus-Gemeinde an der Carlo-Schmid-Straße die Gespräche um all das, was in Hellerhof noch fehlt und was sich verbessern sollte. Nicht nur zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Hellerhof und Garath, sondern auch Vertreter des Rates der Stadt wie Klaus Mauersberger und Uwe Warnecke sowie Mitglieder der Bezirksvertretung 10 und der Verwaltung hatten sich zu dem Jahresempfang eingefunden, der nicht wie vielerorts üblich im Januar, sondern im sich bereits anbahnenden Frühling stattfand.