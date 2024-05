Traditionelles Fest findet in Düsseldorf statt Juden, Muslime und Christen stehen in Benrath zusammen auf dem Fußballplatz

Der Kreis der Düsseldorfer Muslime (KDDM) lädt auch in diesem Jahr zu seinem traditionellen Sommerfest ein. An Fronleichnam, 30. Mai, sollen Besucher von 11 bis 20 Uhr auf der Bezirkssportanlage in Benrath – Eingang über die Bayreuther Straße – einen Tag voller Sport, Gemeinschaft und Vielfalt erleben. Besonders erwähnenswert: Auch in der aktuellen Situation im Nahen Osten halten die Veranstalter an dem traditionellen Fußballspiel fest, bei dem Juden, Christen und Muslime zusammen auf dem Platz stehen.