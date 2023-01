Aktuelle Studie Kaum einer träumt von Düsseldorf als Wohnort

31 Prozent der Befragten wollten in keiner der vorgeschlagenen Städte leben. Tatsächlich hat für viele Menschen der ländliche Raum eine deutlich größere Anziehungskraft. So würden 58 Prozent in einem Ort mit weniger als 20.000 Einwohnern leben wollen – darunter 26 Prozent in einer Kleinstadt bis 20.000 Einwohner und 32 Prozent in einem noch kleineren (bis 5000 Einwohner) Dorf.