Sozialkaufhaus der Caritas in Düsseldorf erweitert Angebot Kaufhaus Wertvoll kooperiert mit Ikea-Filiale Kaarst

Nicht nur Second-Hand-Liebhaber und Schnäppchenjäger, sondern ab sofort auch Fans des schwedischen Möbelhauses Ikea kommen im „Kaufhaus Wertvoll“ der Caritas auf ihre Kosten. Gebrauchte, oft neuwertige Ikea-Produkte und Ausstellungsstücke bekommen im Sozialkaufhaus an der Harffstraße 40 nun eine zweite Chance. Bereits von der Ikea-Filiale in Reisholz bekommt die Caritas regelmäßig Möbel aus dem Rücklaufservice oder Ausstellungsstücke. Künftig wird das Sortiment des schwedischen Möbelhauses noch einmal deutlich erweitert – dank einer Kooperation mit der Ikea-Filiale in Kaarst. Diese unterzeichneten jetzt René Trenz, Fachbereichsleiter Gesundheit, Gefährdetenhilfe und Berufliche Integration des Caritasverbandes Düsseldorf und Ikea-Market-Managerin Anja Krause.