Düsseldorferin vermisste ihre Katze in Frankreich Katze Lisi wandert 1000 Kilometer heimwärts

Die 74-Jährige ist im Juni von Süd-West-Frankreich nach Düsseldorf Kaiserswerth gezogen und hat ihre Katze seitdem nicht mehr gesehen. „Ich war mit meinem Hund und meiner Katze bereits auf dem Weg, doch die Freiläuferin Lisi war mit der Fahrt vom kleinen Ort Périgord nach Düsseldorf überfordert, hatte Angst und war aufgeregt“, erzählt die Besitzerin. Die drei hatten in einem Hotel in der Nähe von Versailles übernachtet. Am nächsten Morgen, als Holtschneider ihre Katze ins Auto bringen wollte, war sie verschwunden. „Ich habe verzweifelt nach ihr gesucht und alle Tierschutzvereine, -heime und -ärzte in der Umgebung angerufen, aber keiner hatte sie gesehen“, erklärt Holtschneider. Der Umzug nach Deutschland stand jedoch fest und so musste sie ohne Lisi umziehen. „Das hat mir das Herz gebrochen, wir hatten eine echte Bindung“, sagt Holtschneider. Auch in Deutschland hat sie weiterhin nach ihrer Katze gesucht und jeden Monat mit den zuständigen Behörden telefoniert.