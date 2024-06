Prozess in Düsseldorf Frau soll Katze aus dem 5. Stock geschubst haben

War es ein tragischer Unfall oder doch die gezielte Tötung einer Katze: Diese Frage will jetzt das Amtsgericht im Prozess gegen eine 69-jährige Mieterin aus einem nördlichen Stadtteil klären. Laut Anklage hatte die Frau eine streunende Katze in ihrer Wohnung erwischt, hatte das Tier aber nicht nur auf den Balkon gejagt, sondern soll es dort noch vom Balkongeländer herunter – und damit fünf Stockwerke in die Tiefe gestoßen haben. Die Katze starb, der Frau wird am 20.Juni ein massiver Verstoß gegen das Tierschutzgesetz angelastet.