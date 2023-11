Düsseldorferin vermisste ihre Katze in Frankreich Katze Lisi wandert 1000 Kilometer heimwärts

Aus altersbedingten Gründen konnte die Besitzerin nicht nach Braunschweig fahren. „Da hat Luka mir mitgeteilt, dass sie sowieso nach Münster fahren will und dass sie mir die Katze am Düsseldorfer Hauptbahnhof überreichen kann”, sagt Holtschneider. Am Samstag ist es so weit: die Besitzerin und ihr Hund Henry warten am Gleis. Der Zug fährt nach kurzer Verspätung ein und Luka kommt der Besitzerin mit einem Katzenkorb entgegen. Holtschneider winkt, lächelt und ist überglücklich, ihre Katze wiedersehen zu können. Lisi ist aufgebracht, turnt in ihrem Käfig herum und freut sich, ihre Besitzerin wiederzusehen. Luka setzt den Korb ab und Lisi und Henry erkennen sich sofort wieder. Henry tanzt um den Korb herum und möchte sich in den Käfig drängen, um seine Katzenfreundin zu begrüßen. Luka und die gebürtige Düsseldorferin strahlen und freuen sich, dass die Katze nach sechs Monaten endlich wieder zu Hause ist.