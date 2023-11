Düsseldorferin vermisste ihre Katze in Frankreich Katze Lisi wandert 1000 Kilometer heimwärts

Kaiserswerth · Die Katze der Kaiserswertherin Hildegard Holtschneider ist in Frankreich entlaufen und wurde jetzt durch einen Zufall wieder gefunden – in Braunschweig. Am Wochenende gab es endlich ein Wiedersehen. Katze Lisi hatte ihre lange Wanderung in Versailles begonnen.

13.11.2023 , 16:15 Uhr

Hildegard Holtschneider (l.) wartete am Düsseldorfer Hauptbahnhof gespannt auf die Übergabe. Luka aus Braunschweig hatte die Katze gefunden und beim Tierarzt den Chip auslesen lassen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Carlotta Moreno