Heiraten in Düsseldorf „Lustig ist es mit Hunden im Trauzimmer“

„Ich finde es gut, dass wir in Düsseldorf so viele Trauorte haben“, sagt sie. Besonders beliebt sei bei vielen Paaren das Schloss Benrath. Aber das Keramikmuseum Hetjens, ein Traufloß am Unterbacher See oder das Kaiserswerther Rathaus sind ebenfalls einige der möglichen Ambientetrauorte. In diesen und im Standesamt an der Inselstraße gibt es durchschnittlich 3000 Eheschließungen pro Jahr. Auch 2024 sieht es so aus, als wird diese Zahl wieder erreicht: Bislang sind es knapp 1500 standesamtliche Trauungen in Düsseldorf.