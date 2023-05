Landgericht Düsseldorf Mildes Urteil für Katalysatoren-Diebe

Bei ihrer Festnahme sollen dann auch Beutestücke sowie Tatwerkzeuge bei ihnen gefunden worden sein. Einer der Angeklagten konnte damals Ende 2022 erst nach einer spektakulären Flucht über Dächer und Balkone in Hassels gefasst werden. Der Polizei war es über die Auswertung von Handy-Daten gelungen, die Tatverdächtigen zu ermitteln. Außerdem konnten Ermittler an einem der Diebes-Autos angeblich einen Peilsender anbringen. Ein fünfter Tatverdächtiger soll auf der Flucht sein, gegen weitere drei Verdächtige, die noch Heranwachsende waren, soll demnächst in einem gesonderten Verfahren getrennt verhandelt werden. Dem jetzt angeklagten und verurteilten Quartett waren in der Anklage 14 solcher Kat-Diebstähle zur Last gelegt worden. Die Katalysatoren sollen laut Anklagebehörde je nach Automodell einen Wert zwischen hundert und 1000 Euro gehabt haben.