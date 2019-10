Verlosung : Tickets für Gospelkonzert in Düsseldorf zu gewinnen

Düsseldorf Am kommenden Samstag tritt der New-Life-Gospel-Choir in der Johanneskirche auf, wir verlosen Karten.

Popmusik trifft auf Gospelklänge, so lautet das Motto am kommenden Samstag, 26. Oktober, wenn der New-Life-Gospel-Choir um 19 Uhr in der Johanneskirche auftritt. Gesungen werden unter anderem „For a Moment Like This“ von Kelly Clarkson oder Michael Jacksons „Heal the World“, aber natürlich auch Klassiker wie „Oh Happy Day“. Der Düsseldorfer Chor trat bereits unter anderem in Brüssel mit Mariah Carey, in Düsseldorf mit Helene Fischer, Pharrell Williams und Gregory Porter auf. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf fließen in wichtige Projekte der Seniorenarbeit des Deutschen Roten Kreuzes in der Landeshauptstadt.