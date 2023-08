Verlosung in Düsseldorf Karten für Eröffnungsfeier der Invictus Games zu gewinnen – Rapper Macklemore ist da

Am 9. September beginnen die Invictus Games mit einer großen Eröffnungsfeier in der Merkur Spiel-Arena, bei der die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer einmarschieren. Unter dem Motto „A Home for Respect“ laufen die von Bundeswehr und Stadt getragenen Sportspiele bis zum 16. September. Auch Rap-Star Macklemore wird bei der Eröffnung auftreten. Wir verlosen dafür 10x2 Karten.