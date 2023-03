Filiale in Düsseldorf Karstadt auf der Schadowstraße soll schließen

Düsseldorf · Schock für die Mitarbeiter bei Karstadt an der Schadowstraße in Düsseldorf. Ihre Filiale steht auf der Schließungsliste. Das Haus schloss am Nachmittag für eine Betriebsversammlung.

13.03.2023, 15:14 Uhr

Ein Schild erklärt die geschlossene Filiale an der Schadowstraße. Foto: Maximilian Nowroth

Von Maximilian Nowroth und Alexander Esch