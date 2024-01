Karneval in Düsseldorf Das erwartet die Jecken noch in der Session

Die kurze Karnevalssession geht nach der Winterpause bald weiter. Bis Mitte Februar wird in Düsseldorf noch mal ordentlich gefeiert. Die Session findet unter dem Motto „Wat et nit all jöwt...“ statt. Wir haben einen Überblick über einige anstehende Veranstaltungen erstellt. Events, die bereits ausverkauft sind, kommen nicht in der Auswahl vor.