Heimatland in Düsseldorf : Karnevalsstimmung dank Kasalla in Flehe

Düsseldorf Die Kölner Band spielte im voll besetzten Düsseldorfer Heimatland in Flehe, in dem vom ersten Lied an mitgetanzt und mitgesungen wurde. Am Konzertende gab es für Kasalla ein Geschenk eines kleinen Fans.

Kasalla gehört im eigenen „Heimatland“ Köln zu den jungen Bands, die nicht nur im Karneval für gute Stimmung sorgen. Das taten sie auch ein paar Kilometer weiter in Düsseldorf, wo sie in ihrer zehnjährigen Bandgeschichte aber kaum auftraten. Wer beim fast zweistündigen Konzert in Flehe aber die Lieder hörte und mitfeierte, der hoffte schon jetzt, dass Corona in diesem Jahr nicht wieder am 11.11. zum Spaßverderber wird. Beim Gastspiel in Düsseldorf wurde fürs Publikum die Passage „Ich kumm us dä Stadt met K“ kurz in „Olé, olé, olé, ich komm aus der Stadt mit D“ umgedichtet, was Campmann aber selbst dann doch nicht über die Lippen brachte. Trotzdem gab es für Sänger und Band noch ein Geschenk: Der sechsjährige Niklas hatte vor dem Konzert ein Bild gemalt und es zusammengerollt für Kasalla auf die Bühne gelegt.