Karneval in Düsseldorf Kölner Karnevalsband „Brings“ spielt im Stahlwerk

Mit der Tour knüpft die Band nahtlos an ihre großen Erfolgstourneen der vergangenen Jahre an. Geplant sind bundesweit insgesamt 33 Konzerte – darunter Gastspiele in Berlin, Hamburg und Koblenz. Zum Konzert-Repertoire gehören auch Songs, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, wie „Sünderlein“, „Mir singe Alaaf“ oder „Mir sin Kölsche“ oder der aktuelle Brings-Hit „Romeo & Julia“. Dass dieses Lied eher die romantische Seite anspricht, liegt für Peter Brings in der Natur der Sache: „Das gehört doch alles zusammen – die Politik, der Spaß an der Freud, die Liebe, das Leben, die Liebelei im Karneval. Genau das wollen wir uns erhalten – mit allen Menschen, die hier leben.“