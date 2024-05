Opernpläne für Düsseldorf Karnevalisten wollen Interimsoper nutzen – falls sie beschlossen wird

Danach könne die neue Immobilie entweder mobil werden, das heißt, ganz oder in Teilen einer weiteren Nutzung zugeführt werden, oder das CC könnte das Gebäude übernehmen und in einer eigenen Betreibergesellschaft vermarkten, sagt Hörning. Mit diesem Wunsch vor Augen schlägt das CC vor, bereits jetzt die Kompetenzträger an einen Tisch zu holen und nach Synergien zu suchen: „Wir Karnevalisten sind bereit, uns bereits in einem sehr frühen Stadium in die Überlegungen einzubringen“, sagt Vizepräsident Stefan Kleinehr. Das könnte aus seiner Sicht dazu beitragen, dem Platzbedarf nicht nur des Karnevals entgegenzukommen: „Düsseldorf kann eine Halle für circa 2000 Besucher gut gebrauchen“, sagt er: „Der Bedarf auch außerhalb der Session ist da.“ Bereits jetzt gebe es Beispiele im rheinischen Karneval, die zeigten, dass es nicht immer der Saal mit langen Tischreihen sein müsse. Wenn die Nutzung gesichert sei, ließen sich auch privatwirtschaftliche Finanzierungsmodelle finden.