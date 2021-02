Comitee Düsseldorfer Carneval : Karnevalisten verleihen Orden im Drive-in

Düsseldorf Das Comitee Düsseldorfer Carneval zeigt sich kreativ in der Krise: Die Jecken verteilten den aktuellen Sessionsorden mit Abstand in Autos.

Jedes Jahr verteilt der Verein Comitee Düsseldorfer Carneval den Sessionsorden an die Präsidenten der angeschlossenen Vereine. Und an diesem Traditionstermin sollte auch die Corona-Pandemie nichts ändern. Darum startete der Verein am Samstag vor der Wagenbauhalle an der Merowinger Straße die erste Drive-in-Ordensverleihung in seiner Geschichte.